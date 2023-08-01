【海外 正規品】 K18 2連のリング　約10.5号 リング

k18の重ね付け風リングです。

素敵 DIOR リング

おひとつでも重ねてつけているように

Pt900 オパール 3.07 D0.12 11号 プルプル 未使用に近い

見えておひとつ上のおしゃれな感じが

18k 珊瑚指輪

するリングだとおもいます(*´˘`*)♡

美しい石を使用した24カラットのシルバーメッキリング



ロリス様専用

ヴィンテージなお品ですので

サファーリン K18リング

小傷等有りますので

天然 ルビー ダイヤモンド リング 0.8ct k18 ^

気になる方はお控えください☆*:.。

シエナロゼ sourire・リング[ドロップ]



【大人気・11号】アガット レディース リング 指輪 ゴールド agete



CHANEL シャネル カラーストーン フラワーリング 【ME857EbST】



ポンテヴェキオ ピンク花型WGリング#11



クリスチャン DIOR ディオール リング 10号 F D0.272ct



K18金(オニキス、ルビー、ダイヤ)入り



カルティエ リング 47号（7号）

他にも

英国 ビンテージ レディース ゴールド 指輪 サファイア オパール J106

レトロ ヴィンテージ アンティーク

ジョージ ジェンセン シルバーオニキスリング SILVER925 8.5号

指輪 リング アクセサリー ネックレス

専用JC297★高級 ルビー 0.42ct ダイヤモンド K18 リング

ペンダント ブローチ ブレスレット

11号 k18波打デザインリング１８金

イヤリング ピアス

☆K18ダイヤリング☆パンサー・アニマル☆

パール 天然石 カラーストーン

K18 グレーモアサナイト覆輪リング 081 即購入可

wg yg pg pt gp gf

あわ様専用

k10 k14 k18 k20 k22 k24

Pt900 エメラルド 1.413 ダイヤモンド 1.19 リング 指輪

750 800 850 900 925 1000

★1.52ct★✨エメラルド0.65ctダイヤモンドプラチナリング指輪

などなど色々なアクセサリー出品中ですので

「よさく＊発送&梱包はプロフ参照」さま専用ページ

是非ご覧ください(*´˘`*)♡

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

k18の重ね付け風リングです。おひとつでも重ねてつけているように見えておひとつ上のおしゃれな感じがするリングだとおもいます(*´˘`*)♡ ヴィンテージなお品ですので小傷等有りますので気になる方はお控えください☆*:.。他にもレトロ ヴィンテージ アンティーク指輪 リング アクセサリー ネックレスペンダント ブローチ ブレスレットイヤリング ピアスパール 天然石 カラーストーン wg yg pg pt gp gf k10 k14 k18 k20 k22 k24750 800 850 900 925 1000などなど色々なアクセサリー出品中ですので是非ご覧ください(*´˘`*)♡

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ダイヤリング 18金ホワイトゴールド 品質保証書付 エタニティ K18WG4℃ダイヤリングk10PGピンクゴールド1.6gPt900 ルビー 2.33ct ダイヤモンド 0.40ct リングLOUIS VUITTON ヴィトン バーグ ギャンブル M65099 リングK18 18金 リング 3.7g 16号 甲丸