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【海外 正規品】 K18 2連のリング　約10.5号 リング

商品の説明

k18の重ね付け風リングです。
素敵 DIOR リング
おひとつでも重ねてつけているように
Pt900 オパール 3.07 D0.12 11号 プルプル 未使用に近い
見えておひとつ上のおしゃれな感じが
18k 珊瑚指輪
するリングだとおもいます(*´˘`*)♡
美しい石を使用した24カラットのシルバーメッキリング

ロリス様専用
ヴィンテージなお品ですので
サファーリン K18リング
小傷等有りますので
天然 ルビー ダイヤモンド リング 0.8ct k18 ^
気になる方はお控えください☆*:.。
シエナロゼ　sourire・リング[ドロップ]

【大人気・11号】アガット　レディース　リング　指輪　ゴールド　agete

CHANEL シャネル カラーストーン フラワーリング 【ME857EbST】

ポンテヴェキオ ピンク花型WGリング#11

クリスチャン DIOR ディオール リング 10号 F D0.272ct

K18金(オニキス、ルビー、ダイヤ)入り

カルティエ　リング　47号（7号）
他にも
英国 ビンテージ レディース ゴールド 指輪 サファイア オパール J106
レトロ ヴィンテージ アンティーク
ジョージ　ジェンセン　シルバーオニキスリング　SILVER925 8.5号
指輪 リング アクセサリー ネックレス
専用JC297★高級 ルビー 0.42ct ダイヤモンド K18 リング
ペンダント ブローチ ブレスレット
11号　k18波打デザインリング１８金
イヤリング ピアス
☆K18ダイヤリング☆パンサー・アニマル☆
パール 天然石 カラーストーン
K18　グレーモアサナイト覆輪リング　081　即購入可
wg yg pg pt gp gf
あわ様専用
k10 k14 k18 k20 k22 k24
Pt900 エメラルド　1.413 ダイヤモンド　1.19 リング　指輪
750 800 850 900 925 1000
★1.52ct★✨エメラルド0.65ctダイヤモンドプラチナリング指輪
などなど色々なアクセサリー出品中ですので
「よさく＊発送&梱包はプロフ参照」さま専用ページ
是非ご覧ください(*´˘`*)♡

ダイヤリング 18金ホワイトゴールド 品質保証書付 エタニティ K18WG

商品の情報

商品の状態目立った傷や汚れなし

4℃ダイヤリングk10PGピンクゴールド1.6g

Pt900 ルビー 2.33ct ダイヤモンド 0.40ct リング

LOUIS VUITTON ヴィトン バーグ ギャンブル M65099 リング

K18 18金 リング 3.7g 16号 甲丸
k18の重ね付け風リングです。おひとつでも重ねてつけているように見えておひとつ上のおしゃれな感じがするリングだとおもいます(*´˘`*)♡ ヴィンテージなお品ですので小傷等有りますので気になる方はお控えください☆*:.。他にもレトロ ヴィンテージ アンティーク指輪 リング アクセサリー ネックレスペンダント ブローチ ブレスレットイヤリング ピアスパール 天然石 カラーストーン wg yg pg pt gp gf k10 k14 k18 k20 k22 k24750 800 850 900 925 1000などなど色々なアクセサリー出品中ですので是非ご覧ください(*´˘`*)♡

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商品の状態目立った傷や汚れなし

【海外 正規品】 K18 2連のリング　約10.5号 リング

43分钟前

【海外 正規品】 K18 2連のリング　約10.5号 リング

¥13,999 ¥11,899

(税込) 送料込み
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出品者

161da52

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コメント (13)

161da52
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