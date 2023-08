WIND AND SEA ウィンダンシーのスエットとショートパンツのセットアップになります。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ウィンダンシー 商品の状態 やや傷や汚れあり

WIND AND SEA ウィンダンシーのスエットとショートパンツのセットアップになります。トレンドのドロップワイドなオーバーシルエット、人気カラーカラー ベージュサイズ Lスウェット 着丈 74 肩幅 51 身幅 72パンツ ウエスト 78〜110(紐で絞ることも可能 総丈 54 股下 23 裾幅 29状態は写真にてご確認ください、また気になる箇所は写真追加可能類似品多数出品中。複数セットで購入の場合には送料分値引き。ショップ内検索はこちらからカテゴリ分やブランド検索で ↓↓↓↓↓ #Naluストリートブランド #Naluサーフスタイル #Nalushop*975-30*769-50カラー···ベージュパンツ丈···ショート・ひざ上丈柄・デザイン···無地季節感···春、夏、秋、冬

