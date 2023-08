メインカラー···ブラック

ルイ・ヴィトンの2022コレクションのファッションショーを象徴する未来的なスニーカー「LV アークライト・ライン スニーカー」。弾力性のある波型のアウトソールと大きめの舌革が特徴。さらに、足首周りにフィットする繊細なローカットを施し、フェミニンな雰囲気を添えた1足。

製品仕様

素材:パテント・モノグラム キャンバス、テクニカルファブリック

弾力と厚みのあるラバーソール(5cm)

イタリア製

2022年8月購入1ヶ月ほど仕様

商品の情報 商品のサイズ 27.5cm ブランド ルイヴィトン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

