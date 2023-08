◆2410万画素の超高画質 デジタル一眼◆◆

◆【今回のおススメポイント】◆(^_-)-☆

★新機能の「撮影時スマホ自動送信」が可能

★小型・軽量ボディ♪

★高性能 電子ビューファインダー内蔵

★超高速AF・動画も快適♪

★バリアングル液晶で自撮りもラクラク♪

★Wi-Fi搭載でスマホでのリモート撮影も可能♪

★2410万画素の超高画質♪

★安心の初期不良100%返金対応♪

◆商品説明◆

はじめて使う人も、操作に迷わない

グラフィカルでわかりやすい説明画面

おまかせでキレイに撮れる撮影モードがいろいろ!(^^)!

Wi-Fi・Bluetooth接続、

「撮影時スマホ自動送信」や

スマホでのリモート撮影が行えます♪

◆コンディション◆

【ボディ&レンズ外観】

綺麗な状態です♪

【レンズ内】

レンズ内クリアです!

安心してご使用いただけます♪

【動作チェック】

各種動作全く問題ありません♪

※到着後、万が一不具合ございましたら

返品対応お受けいたします。

受け取り評価前にご連絡くださいませ。

◆付属品◆

・カメラ本体

・ボディキャップ

・バッテリー

・充電器

・ストラップ

・EF-M 15-45mm IS STMレンズ

・レンズキャップ前後

・使用説明書(シワあり)

◆以下オマケ◆

・新品クリーニングクロス

・新品ブロアー

・新品SDカード(16GB)

・カメラバッグ

※その他 人気のカメラやレンズを出品しておりますので

ご覧くださいませ

#人気話題のカメラ&レンズはこちら

↑こちらをクリックくださいませ

商品の情報 ブランド キヤノン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

◆2410万画素の超高画質 デジタル一眼◆◆ ★キヤノン EOS KISS M レンズキット ブラック★ ◆【今回のおススメポイント】◆(^_-)-☆★新機能の「撮影時スマホ自動送信」が可能★小型・軽量ボディ♪★高性能 電子ビューファインダー内蔵★超高速AF・動画も快適♪★バリアングル液晶で自撮りもラクラク♪★Wi-Fi搭載でスマホでのリモート撮影も可能♪★2410万画素の超高画質♪★安心の初期不良100%返金対応♪ ◆商品説明◆はじめて使う人も、操作に迷わないグラフィカルでわかりやすい説明画面おまかせでキレイに撮れる撮影モードがいろいろ!(^^)!Wi-Fi・Bluetooth接続、「撮影時スマホ自動送信」やスマホでのリモート撮影が行えます♪◆コンディション◆【ボディ&レンズ外観】綺麗な状態です♪【レンズ内】レンズ内クリアです!安心してご使用いただけます♪【動作チェック】各種動作全く問題ありません♪※到着後、万が一不具合ございましたら返品対応お受けいたします。受け取り評価前にご連絡くださいませ。 ◆付属品◆・カメラ本体・ボディキャップ・バッテリー ・充電器・ストラップ・EF-M 15-45mm IS STMレンズ・レンズキャップ前後・使用説明書(シワあり) ◆以下オマケ◆・新品クリーニングクロス・新品ブロアー・新品SDカード(16GB)・カメラバッグ※その他 人気のカメラやレンズを出品しておりますのでご覧くださいませ#人気話題のカメラ&レンズはこちら↑こちらをクリックくださいませ

