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大人気 ラバカジェリー【インスタグラマーコラボ商品】フレームソフトレザーバッグ　Mサイズ ハンドバッグ

商品の説明

[ラバガジェリー] ショルダーバッグ フレームソフトレザーバッグ キャメル　Mサイズ 新品となります。
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がま口になっているので、中身が取り出しやすく、ころっとした可愛いデザインです！
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サイズ等詳細の引用は下記となります。
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型番：B02-50-02 -22
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商品サイズ（cm）
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縦：23.5 / 横：25 / マチ：10 / 持ち手：23.5 / ショルダー：102-115
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収納可能サイズ：A5以下
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素材：牛革（裏地レーヨン）
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原産国：中国
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商品の情報

ブランドラバガジェリー
商品の状態新品、未使用

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[ラバガジェリー] ショルダーバッグ フレームソフトレザーバッグ キャメル　Mサイズ 新品となります。がま口になっているので、中身が取り出しやすく、ころっとした可愛いデザインです！サイズ等詳細の引用は下記となります。【インスタグラマー・本郷智香子さんコラボ商品】型番：B02-50-02 -22商品サイズ（cm）縦：23.5 / 横：25 / マチ：10 / 持ち手：23.5 / ショルダー：102-115収納可能サイズ：A5以下素材：牛革（裏地レーヨン）原産国：中国#ラバカジェリー#本郷智香子#牛革#ショルダーバッグ#キャメル

商品の情報

ブランドラバガジェリー
商品の状態新品、未使用

大人気 ラバカジェリー【インスタグラマーコラボ商品】フレームソフトレザーバッグ　Mサイズ ハンドバッグ

9分钟前

大人気 ラバカジェリー【インスタグラマーコラボ商品】フレームソフトレザーバッグ　Mサイズ ハンドバッグ

¥20,800 ¥11,648

(税込) 送料込み
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fc4b7dd8a2

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fc4b7dd8a2
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