大人気 ラバカジェリー【インスタグラマーコラボ商品】フレームソフトレザーバッグ　Mサイズ ハンドバッグ

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[ラバガジェリー] ショルダーバッグ フレームソフトレザーバッグ キャメル Mサイズ 新品となります。がま口になっているので、中身が取り出しやすく、ころっとした可愛いデザインです！サイズ等詳細の引用は下記となります。【インスタグラマー・本郷智香子さんコラボ商品】型番：B02-50-02 -22商品サイズ（cm）縦：23.5 / 横：25 / マチ：10 / 持ち手：23.5 / ショルダー：102-115収納可能サイズ：A5以下素材：牛革（裏地レーヨン）原産国：中国#ラバカジェリー#本郷智香子#牛革#ショルダーバッグ#キャメル