【ブランド】

アウトドアリサーチ

OUTDOOR RESEARCH

【アイテム】

Foray Jacket

フォーレイジャケット

レインウェア

マウンテンパーカー

【商品説明】

アウトドアリサーチのフォーレイジャケットになります。

耐久性と防水性・通気性を兼ね備え、アウトドアでも日常でも活躍するオールウェザージャケット。

50Dポリエステルの表地は耐久性・防寒性を、2レイヤーのゴアテックスパックライトは完全な防水性を提供。

比較的軽量でしなやかな着心地です。大きく開閉できるサイドジッパーによりウェア内の換気が可能です。

ザックを背負いながらの着用もできるのが便利。

シンプルなデザインでマットなカーキがとてもお洒落で、私服としてもお使いいただけます◎

美品 アウトドアリサーチ フォーレイジャケット マウンテンパーカー カーキ L

アウトドア 登山 キャンプ フェス 釣り 自転車 ロードバイク

【状態】

使用回数 数回

目立った傷、汚れはありません☻

【色】

カーキ ミリタリー グリーン 緑

【サイズ】

表記:US M 日本サイズ L ~ XL 相当

平置きサイズ

着丈:前 73cm 後 78cm

身幅:57cm

裄丈:92cm (背中真ん中から袖)

素人採寸ですので、若干の誤差はご了承ください。

【素材】

ゴアテックス GORE-TEX GORETEX

パックライト

【参考価格】

¥35,200

☻ご購入前にプロフィールのご確認をお願いいたします。

☻服は古着が大半です。まだまだたくさん着ていただけるお品ですが、自宅保管・素人検品ですのでご了承ください。

☻素人検品のため見落としがある可能性も含めたお値段ですので、ご了承ください。

☻タイトル、説明にない撮影小物類は付きません。

☻発送はコンパクトに折畳ませて頂き、簡易包装・最安値の方法で送らせて頂く予定で御座います。(発送方法は変更になる場合があります。)また、畳みジワはご容赦ください。

☻AACD加盟店にて鑑定済み品を購入の確実正規品です。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド アウトドアリサーチ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

