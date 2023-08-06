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新しいブランド 【新品】New Balance U9060DUA 25.0cm スニーカー

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ニューバランスのU9060DUAとなります。
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【サイズ】25cm / US7
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【付属品】変え紐
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【状態】新品 未使用品
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商品の情報

商品のサイズ25cm
ブランドニューバランス
商品の状態新品、未使用

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ご覧いただきありがとうございます。ニューバランスのU9060DUAとなります。【モデル】New Balance 9060 "Turtledove"ニューバランス 9060 "タートルドーブ"【サイズ】25cm / US7【カラー】タートルドープ【付属品】変え紐【状態】新品 未使用品他でも出品しているため、購入希望の方はコメントいただけると幸いです。#newbalance #ML2002R #ニューバランス #990 #991 #992 #993 #1400 #1500#574 #327 #237 #2002 #ML2002RC #supreme #M990 #M990v2 #M990v3 #M990v4 #M990v5 #M991 #M992 #M993 #M996 #M998 #M576 #M5740 #M2002R #R770 #M1300 #M1400 #M1500 #M1700 #ナイキ #エアジョーダン #nike #airjordan #airjordan1 #airjordan2 #airjordan3 #dunk #scrap #airvapormax #blazer #airzoom

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