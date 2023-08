※即購入OKです

●商品名

古着男子や古着女子、ストリートにも大人気

NFL ロゴアスレチックLOGO ATHLETICプルオーバーナイロンジャケットロサンゼルス・ラムズ刺繍ロゴビッグシルエットゆるだぼアメリカUSA古着です!

●ポイント

NFLよりロサンゼルス・ラムズ×LOGO ATHLETICのプルオーバーナイロンジャケットです。

胸元にラムズのビッグロゴとブランドのワンポイント刺繍ロゴ、

右袖にNFLとブランドのワンポイントロゴ、

バックにNFLの刺繍ロゴ、

左裾に着脱用ジップが付くデザイン。

2XLサイズで身幅たっぷり、太めアームのビッグシルエット。

オーバーサイズでのご着用にもオススメです。

パーカーとの相性も抜群、ストリートコーデに落としこみやすグッドカラー、グッドシルエット、グッドデザインのアイテム。

ガバッと羽織るだけで簡単に雰囲気の出る今旬チーム物は持っていて損はないかと。

リーバイスのバギージーンズやカーハートなどのパンツと合わせた定番古着コーデにピッタリ。

ストリートコーデや

90sスケーターファッションが好きな方にもオススメです。

男性、女性問わず、ユニセックスにお使い頂けるアイテムです。

当ショップの古着は全て一点限りです。古着ならではの一期一会の出会いを大切に、この機会を逃さないようにしてください。

●size

表記サイズ:2XL

肩幅:69cm

身幅:78cm

着丈:73cm

袖丈:63cm

●カラー

ブルーイエローホワイト青黄白

●コンディション

目立つ汚れやダメージはなくこれからも長くお使いいただけます。

●商品番号

676

商品の情報 商品のサイズ 2XL(3L) 商品の状態 目立った傷や汚れなし

