数ある商品の中からご覧頂きありがとうございます

★Wi-Fi&高速連写 高機能★OLYMPUS オリンパス E-M10



コメントなしの即購入大歓迎です(^O^)/☆

◇初心者からプロまで愛用の完成度の高いモデル◇

◇おすすめポイント!(^^)!◇

☆WiFiSDセット価格♪

☆WiFiSDの設定の案内は発送後にメッセージします♪

☆元箱や純正付属品多数♪

☆手ぶれ補正レンズで撮影ラクラク♪

☆気持ち良く使えるショット数26577♪

(wifiSDの動作確認等で多少増えます)

☆大きく見やすい3型液晶画面♪

☆液晶画面を見ながら撮影出来る、ライブビュー機能搭載♪

☆安定した高速連写♪

☆約1010万画素で高画質♪

☆全国送料無料♪

☆安心の初期不良対応(5日以内に連絡下さい)

◇商品説明◇

コスパ良く高級機が欲しくて、連写を楽しみたいならこのカメラ(^^♪

初心者からプロのサブ機としても

愛用されるコストパフォーマンスの高い

本格派モデルです♪

上部のダイアルを応用モードに設定し

セットボタンを押すと

ライブビュー機能で画面を見ながら

撮影できます♪

秒間6.5枚の安定した高速連写でスポーツなどの

動きのあるものも撮影♪

すぐに撮りたい時は上部ダイヤルを

全自動モードにセットし

自動で状況に合わせた撮影ができます♪

これからの季節の思い出を沢山撮れちゃいます(^^♪

◇コンディション◇

★ボディ★

使用感を感じさせない程の艶があり、流石高級機種と思う程黒い光沢があります♪

液晶フィルムに多少スレはあります。

★レンズ★

キレイなレンズで動作問題無く

キレイに撮影出来ます♪

◇付属品◇

・本体

・ボディキャップ

・ストラップ

・バッテリー

・充電器

・レンズ EF 18-55mm EF-S IS

・レンズキャップ

・ez share card 16GB

・CFカード変換アダプター

・CD-Rx2

・元箱

・説明書

・映像ケーブル

・USBケーブル

※他のネットショップに同時出品している為、売切れた場合突然出品取り下げしますのでご了承くださいm(__)m

最後までご覧いただき、ありがとうございました(^^)/

商品の情報 ブランド キヤノン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

