#エヴィスのレアアイテムはこちら

エヴィス evisu

yamane

スウェットパーカー

フード付きスウェットトレーナー

色:ブルー

珍しい青系の杢です。

サイズ表記:40

【実寸】

肩幅:約48cm(肩の縫目~縫目、直線)

袖丈:約67cm(肩の縫い目~袖口)

リブを折ると約61cm

着丈:約62cm(えり~裾、背中側、直線)

身幅:約54cm(胴の真ん中あたり)

素人の採寸ですので誤差はご容赦ください。

あくまで中古品であることをご理解の上よろしくお願いします。

カラー···ブルー

素材···裏起毛

ポケット···あり

季節感···春、秋、冬

袖丈···長袖

柄・デザイン···無地

タイプ···ジップアップ

商品の情報 商品のサイズ L ブランド エヴィス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

