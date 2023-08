高品質の激安 TAKUYA∞着用　converse×KIM JONESコラボスニーカー スニーカー

converseとKIM JONESがコラボしたハイカットスニーカーになります。

UVERworldの「AVALANCHE 」のPVでTAKUYA∞さんも同じ色を着用していました。

購入後数回履きましたので使用感はありますがまだまだ履けます。

なかなか在庫もなく貴重なスニーカーになっています。

サイズはゴールデンサイズの27cmです。

箱、変え紐もあります。

UVERworld

TAKUYA∞ 着用

converse

スニーカー

ハイカットスニーカー

限定

商品の情報 商品のサイズ 27cm 商品の状態 目立った傷や汚れなし

