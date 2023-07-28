【12月スーパーSALE 15％OFF】 アベニールエトワール　ブラウス シャツ/ブラウス(七分/長袖)

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商品の情報
|商品のサイズ
|XS(SS)
|ブランド
|アベニールエトワール
|商品の状態
|新品、未使用
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アベニールエトワールで購入フリルネックリボンフレアブラウス試着せずに購入したためサイズが合わなく出品しました。新品未使用タグ付きですサイズは34定価￥26,400-首周りがとても可愛らしいです♪カラー···ホワイトyoriuludrawerbaybee howdycftflenwillfullyariesmirageNUEbyasmaybebabylavishgatebonjour sagandrawer plageprimaraschestydoudou rosebudトゥモローランドUNGRID SHIPS trois マルシャルテル パシオーネ クチューム chouchou shes エイミーロウ ZARA ユナイテッドアローズ 好きな方
商品の情報
|商品のサイズ
|XS(SS)
|ブランド
|アベニールエトワール
|商品の状態
|新品、未使用