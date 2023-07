サイズ‥レディースM

丈···7分 (女性163cm身長でふくらはぎ位)

デニム加工···クラッシュ/ダメージ パッチワーク

股上···レギュラー

季節感···春、夏

数年前に購入し、似合わなくなりましたので

出店します。

ドルチェ&ガッバーナで今年も人気のあるシリーズの

パッチワークデニムです。

独創的なパンツなので、とてもカッコ可愛いです。

宜しくお願いします。

特に目立った汚れや傷はありませんが

中古品ですので、神経質な方はご購入お控え下さい。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ドルチェアンドガッバーナ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

