カラー···ブラック

柄・デザイン···無地

素材···本革

横巾 48cm

高さ 28cm

奥行き 22cm

重さ 1.3kg

未使用品です。

保管時についてしまった擦り傷があります。

(写真7、8、9枚目)

内側横部分と縫い目に少しカビがありましたのでアルコールで拭きました。10枚目

Riou・Gerald

ブランドは調べてみたのですが良くわかりませんでした。

折り畳み不可ですのでらくらく宅急便120で発送予定です。

#ボストンバッグ #革製品

#バッグ

1105

商品の情報 商品の状態 傷や汚れあり

カラー···ブラック柄・デザイン···無地素材···本革ボストンバッグ ショルダー紐付き横巾 48cm高さ 28cm奥行き 22cm重さ 1.3kg未使用品です。保管時についてしまった擦り傷があります。(写真7、8、9枚目)内側横部分と縫い目に少しカビがありましたのでアルコールで拭きました。10枚目Riou・Geraldブランドは調べてみたのですが良くわかりませんでした。折り畳み不可ですのでらくらく宅急便120で発送予定です。#ボストンバッグ #革製品#バッグ1105

