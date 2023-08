ジャマンピュエッシュのがま口バッグです。

専用il



最高級 本革 トゴレザー使用 オールレザー ハンドバッグ #494

レザーと異素材の組み合わせ、ジャマンならではのスパンコール、ビーズ使い等、ジャマンピュエッシュの世界観を満喫できるバッグです。

FENDIのパーティーバック



ケイトスペード ショルダーバッグ 新品未使用

しっかりマチがあるので、荷物も沢山入ります。

MCM エムシーエム ハンドバッグ・ショルダーバック

一面スパンコールとビーズが手縫いされていますが、単色の為意外とどんな服とも合わせやすいです。

Christian Dior トラベルバック-ポーチセット



ミナペルホネン★シェルバッグ★手持ち・底がレザータイプ

ジャマンピュエッシュが好きでついつい集めすぎてしまうので、こちらは綺麗な内に手放す事にしました。

【極美品】ヒロフ HIROFU ミニトート ハンドバッグ Hロゴ シボ革



ハンドバッグ トートバッグ チェック 黒 ブラック 刺繍ロゴ ホースロゴ

がま口金具部分の若干の色変わりがありますが、比較的美品です。

トリーバーチ トートバッグ美品

四角い形のビーズは、最初からマットでダメージ加工?がしてあるものでした。

極美品✨セリーヌ ニューブギー ハンドバッグ レザー ダークブラウン 手提げ



STATE OF ESCAPE 2way ハンドバッグ ショルダーバッグ

使って下さる方がいれば是非。

【極美品】MAURO GOVERNA キャンバス×レザー 2WAY ハンドバッグ



HERMES エルメス ピコタンロック pm エトゥープ

●サイズ

本物 コーチ シグネチャー ハンプトンズストライプ レザー切り替え ハンドバッグ

縦(がま口つまみ部分まで) 25cm

ルイヴィトン スピーディ 25 アメリカ製

横最大 32cm

美品 トリーバーチ ハンドバッグ 保存袋付き

底 20.5×10cm

サルヴァトーレフェラガモ アクセサリーポーチ アニマル レオパード ハンドポーチ



vintage クロコダイル レザー シャイニー 加工 シャイニング 艶 鰐

●巾着サイズ

LOUIS VUITTON ルイヴィトン ロックイット ハンドバッグ

縦 54cm

マザーハウス シュウカクバッグM

横 40.5cm

極 美品 グッチ ジャッキー 金具 レザー ミニ トートバッグ ハンドバッグ 赤

画像9のように、革のロゴマーク部分糸が一部ほつれています。

SEE BY CHLOE シーバイクロエ ハンドバッグ トートバッグ



【レアカラー美品】VASIC BOND MINI ハンドバッグ ウィート コラボ



タグトート マークジェイコブス

#アッシュペーフランス #アーツアンドサイエンス #エバゴス #オールドマンズテーラー #45rpm #フルラ #ケイトスペード #コーチ #ゲンテン #LOEWE #ロエベ #LONGCHAMP #アンテプリマ #プチポワン #アニヤハインドマーチ

商品の情報 ブランド ジャマンピュエッシュ 商品の状態 やや傷や汚れあり

ジャマンピュエッシュのがま口バッグです。レザーと異素材の組み合わせ、ジャマンならではのスパンコール、ビーズ使い等、ジャマンピュエッシュの世界観を満喫できるバッグです。しっかりマチがあるので、荷物も沢山入ります。一面スパンコールとビーズが手縫いされていますが、単色の為意外とどんな服とも合わせやすいです。ジャマンピュエッシュが好きでついつい集めすぎてしまうので、こちらは綺麗な内に手放す事にしました。がま口金具部分の若干の色変わりがありますが、比較的美品です。四角い形のビーズは、最初からマットでダメージ加工?がしてあるものでした。使って下さる方がいれば是非。●サイズ縦(がま口つまみ部分まで) 25cm横最大 32cm底 20.5×10cm●巾着サイズ縦 54cm横 40.5cm画像9のように、革のロゴマーク部分糸が一部ほつれています。#アッシュペーフランス #アーツアンドサイエンス #エバゴス #オールドマンズテーラー #45rpm #フルラ #ケイトスペード #コーチ #ゲンテン #LOEWE #ロエベ #LONGCHAMP #アンテプリマ #プチポワン #アニヤハインドマーチ

商品の情報 ブランド ジャマンピュエッシュ 商品の状態 やや傷や汚れあり

ケイトスペード2wayバックトッズ tod's ハンドバッグルイヴィトン ダミエ ハンドバッグSee By Chloe 2wayゴルチエ バッグ アンティークベア 中古プラダ ミニバッグロンシャン ミニバッグ ワインレッド【全額返金保証・送料無料】ロエベの2wayハンドバッグ・正規品・希少・キャンバス⭐️極美品⭐️FENDI フェンディ ピーカブー レギュラー ハンドバッグ正規品01-72 ルイヴィトン モノグラム スピーディー30SP0978