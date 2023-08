Supreme Reflective Mesh Camp Cap 22ss

●カラー:Black

●購入先:supremeオンラインショップ

●状態:新品、未使用

●付属品:ステッカー 2枚

※喫煙、ペット→全てなしです。

※お気軽にコメントどうぞ。

※他サイトでも出品中。

完売品で大変人気の反射素材のキャンプキャップです。

早い者勝ちになりますので売り切れの際はご容赦下さい。

#supreme

#シュプリーム

#cap

#キャップ

#リフレクティブ

商品の情報 ブランド シュプリーム 商品の状態 新品、未使用

