【全商品オープニング価格 特別価格】 滝沢歌舞伎2016　※説明欄必読※ アイドル

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商品の情報 商品の状態 傷や汚れあり

発売当時より自宅保管のためパッケージに細かな傷やヘコミあり（写真にはっきりとは映らない程度）、またフォトブックの表紙が軽く折れてしまっています…。中の写真には影響ありません円盤動作確認済みプチプチ1重にて発送購入希望の方コメントください。#もちジャニーズ#滝沢歌舞伎滝沢歌舞伎 2016 新橋演舞場 タッキー&翼 滝沢秀明 Ｖ６ 三宅健 SnowMan 岩本照 深澤辰哉 宮舘涼太 渡辺翔太 阿部亮平 佐久間大介 SixTONES ジェシー 京本大我 ジャニーズJr. 増田良 林翔太 後藤泰観 石垣大祐 森継亮太、目黒蓮 谷村龍一 長妻怜央 基俊介 松田元太 前田航気 根岸葵海

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