$ 商品について

90年代のディスカスボディ MLB アスレチックスのパーカーです。

made in USA

大人気のカラー深緑かつアスレチックスのものでめちゃくちゃ素敵です。

スリーブのディテールが珍しくさりげなく素晴らしいです。

$ サイズ

表記 M

※以下 平置き採寸

肩幅 約54㎝

身幅 約54㎝

着丈 約63㎝

袖丈 約56㎝

$ 色

深緑

$ 素材

コットン 50%

ポリエステル 50%

$ 状態

首元、パーカーの縁、両袖に少し色褪せがありますがビンテージ好きの方には問題ない程度かと。

※OLD、VINTAGE共に少なからず使用感があります。

※出品前に状態を確認しておりますが、小さな傷汚れを見落とす場合がありますので予めご了承下さい。

※古着にご理解頂ける方のご購入お待ちしております。

#古着屋LIF_スウェット_パーカー

↑他のスウェット、パーカーも宜しければご覧ください。

※ トラブルを未然に防ぐ為、購入前に一度プロフィールをご確認下さい!

カラー···グリーン

袖丈···長袖

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

タイプ···プルオーバー

素材···裏起毛

ポケット···あり

季節感···春、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ディスカスアスレチック 商品の状態 やや傷や汚れあり

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ディスカスアスレチック 商品の状態 やや傷や汚れあり

