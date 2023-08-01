【時間指定不可】 SONY NEX−6 NEX-6Y デジタルカメラ

写真にあるもので全てです

RICOH WG-30W CARBON GRAY 希少Wi-Fi仕様

バッテリーは二つ 32GBsdカード付き

Nikon D750 ボディ フルサイズ一眼レフ

ご不明な点等ありましたらご連絡ください。

D-LUX3

⚠️リモコンは電池がなく動作確認してません

PENTAX KS-2 オレンジ 18-50 レンズキット

SONY NEX−6

Canon Kiss X7i❤高画質自撮り一眼レフ❤ダブルレンズ！❤スマホに転送



GR DIGITAL Ⅳ

AVCHD: AVCHD Progressive

RICOH GR DIGITALⅢ(ブラック)

CAMERA TECHNOLOGY: COMPACT

PENTAX Optio X デジタルカメラ

HDMI端子数(新): 1

IXY 200F ピンク 中古 キャノン

SDカード対応種類: SDXC

OLYMPUS OM-2

WiFi: WiFi内蔵

Nikon D40 本体レンズ＋SIGMAレンズ

color: BLACK

Nikon New FM2&Ai NIKKOR 50mm F1.4フィルムカメラ

センサーサイズ: 23.5 X 15.6 mm

蛍光灯

センサーサイズ(新): APS−C

（ナビスコ様専用）EOS 7D・ボディ 標準ズームレンズ他

バッテリー種類(DSC): リチウムイオン電池

Konica Big mini F

ビデオ・画質: AVCHD

Canon EOS C100 デジタルシネマカメラ EFマウント #56

ファインダ種類: 電子ビュータイプ

⭐︎Wi-Fi &動画、対応⭐︎ キャノン canon kiss x10レンズセット

フォーサーズ種類: フォーサーズ以外

美品●運動会や野球に●超望遠630mm●iPhoneに転送OK●L340

メモリカード対応種類: メモリステックPROデュオ

OLYMPUS オリンパス XZ XZ-1 WHITE

モニタ有

SIGMA FP 45 F2.8 DG DN キット

レンズセット: 2本

Nikon D3400☆スマホ転送OK☆小型・軽量・高機能一眼レフ♪3563

レンズ交換有無: レンズ交換対応有

SONY α77 II ボディ&バッテリーグリップセット

交換レンズ内手ぶれ補正機能: 補正機能有

◾️キヤノン EOS Kiss digital ダブルズーム 美品

動画圧縮方式: MPEG4

Canon EOS 200D《ショット数1791回》海外版EOS Kiss X9

動画有効画素数・クラス別: 400万画素以上

保証付き☆Wi-Fi機能☆キャノン canon kiss x10レンズ

動画記録画素数: 1920X1080

Canon EOS 80D EF-S 18-135 IS USM キット

可動式液晶モニター: チルト可動式液晶モニター

LUMIX FZ1000 外部マイク付き 東京都江東区直接引き取り

撮像素子種類: CMOS

FUJI FILM X−A5 X-A5 レンズキット PINK

総画素数クラス別3: 601万画素以上

ニコンz6Ⅱ バッテリーグリップMB-N10 ミラーレス

静止画有効画素数・クラス別: 1551万画素以上

SONY Cyber−Shot HX DSC-HX200V 綺麗 動作確認済み

顔認識種類: 顔・笑顔認識機能

Canon kiss X5 一眼レフ 特別フルセット！



★SONY α330★S数約1600●初心者向け●使いやすい●スマホ転送

#ソニー

OLYMPUS PEN Lite

#SONY

Canon PowerShot SX620HS 黒 デジタルカメラ



★美品★Canon EOS Kiss X9i ダブルレンズセット 1932612

レフ有無···ミラーレス一眼

canon G7X MarkIII

付属レンズ···有(レンズキット)

商品の情報 ブランド ソニー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

写真にあるもので全てですバッテリーは二つ 32GBsdカード付きご不明な点等ありましたらご連絡ください。⚠️リモコンは電池がなく動作確認してませんSONY NEX−6AVCHD: AVCHD ProgressiveCAMERA TECHNOLOGY: COMPACTHDMI端子数(新): 1SDカード対応種類: SDXCWiFi: WiFi内蔵color: BLACKセンサーサイズ: 23.5 X 15.6 mmセンサーサイズ(新): APS−Cバッテリー種類(DSC): リチウムイオン電池ビデオ・画質: AVCHDファインダ種類: 電子ビュータイプフォーサーズ種類: フォーサーズ以外メモリカード対応種類: メモリステックPROデュオモニタ有レンズセット: 2本レンズ交換有無: レンズ交換対応有交換レンズ内手ぶれ補正機能: 補正機能有動画圧縮方式: MPEG4動画有効画素数・クラス別: 400万画素以上動画記録画素数: 1920X1080可動式液晶モニター: チルト可動式液晶モニター撮像素子種類: CMOS総画素数クラス別3: 601万画素以上静止画有効画素数・クラス別: 1551万画素以上顔認識種類: 顔・笑顔認識機能#ソニー#SONYレフ有無···ミラーレス一眼付属レンズ···有(レンズキット)

商品の情報 ブランド ソニー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

Nikon D5500 2416万画素 美品 使用頻度少（多少のお値段交渉可）✨高画質！自撮り✨ Nikon D5000 ニコン スマホ転送 一眼レフ カメラOLYMPUS E−P3 E-P3 レンズキット SILVERSONY ソニー NEX-5R13692 Nikon D750 単焦点&標準&超望遠 トリプルレンズセット