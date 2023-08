第一ネット ジョーダン1 MID ジムレッド　27.5 スニーカー

メインカラー...ホワイト, ブラック, レッド

nike airjordan1 Next Chapter スパイダーマン

人気モデル...NIKE エアジョーダン1

二度ほど履いて、ソールの擦れが気になったので、ソールガードを着けています。

少し履きシワもありますが、比較的キレイだと思います。

飾るより、履き倒してやってください

ご検討よろしくお願いいたしますm(_ _)m

すり替え防止の為、返不です

商品の情報 商品のサイズ 27.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

