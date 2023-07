ご覧いただきありがとうございます(^^)

マイケルコース オリンピア トレーナー【26cm】

ご覧いただきありがとうございます(^^)MICHAEL KORSOLYMPIA エクストリーム スニーカー色はフォーン。商品画像より写真のように落ち着いたピンク。サイズは6.5。日本サイズでは23.5センチ。ヒール7センチ。幅10.1センチ。新品未使用品になります。箱から出しておらず、試着もしておりません。現状確認をご希望の場合はコメントいただきましたら、左右ともに取り出して傷の確認をさせていただきます。★大きな靴なので箱が元々少し膨れています。箱には小傷等がありますので、ご理解の程よろしくお願いします。お値引き交渉は苦手なため不可。時期を見て値下げします。匿名配送にてお届けします(^^)インパクトのあるボリュームシルエットがエッジィな存在感を放つOLYMPIA エクストリーム スニーカー。MKシグネチャーパネルをミックスしたエレガントなアッパーとクリアなソールの組み合わせが、ハイテクでありながらエレガントなムードを高めます。レギンスとのスポーティな着こなしにはもちろん、シックなミニドレスに合わせればアクティブなシティガールルックに。商品仕様素材:ポリウレタンコーティングテキスタイルカラー···ピンクスニーカー型···ハイカット(High)特徴/機能···厚底スニーカー

