Thank you for visiting this page....

Let yourself shine.

あなた自身を輝かせよう。

#thefabricspa

-------------

【商品情報】

■ブランド

winner mate

■商品名

nylon jaket

ナイロンジャケット

■色柄

紺色

navy

■表記サイズ

XL

■平置き実寸サイズ(単位:cm)

着丈 71

肩幅 69

身幅 74

袖丈 54

※誤差はご容赦ください

■その他

管理番号

*s466

古着ならではの一期一会の出会いを大切に、

この機会を逃さないようにしてください◎

Life is short. Do whatever you like.

人生は短い。好きなことをしよう。

こちらの商品も当方お気に入りの1着です。

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ヴィンテージ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ヴィンテージ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

