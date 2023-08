大人気で10枚以上売れている人気モデルのサイズ Sが再入荷です。おそらく当分入荷はないので是非お早めにご検討ください!

定価45,100円

Stone Island ストーンアイランド グリーン カーキ

スウェットトレーナー 771563020 Sサイズ

2022-23AWモデルの定番人気のスウェットパーカー未使用品です。

ストーンで人気のガーメントダイ加工で仕上げた、ビンテージライクな雰囲気がとても印象的です。

裏起毛で着心地も良く暖かいです。グリーン色に左袖のブランドロゴが映え、とてもカッコよくお洒落です!

他にもストーンアイランドなどを出品しているので以下をタップして是非ご覧ください!

#他にもストーンアイランドなどテック系出品していますnk

#他にもラグジュアリーストリート出品していますnk70

素材:コットン100%

素人採寸:肩幅43、身幅52、袖丈63、着丈63.5cm

※素人採寸のため若干の誤差はご了承願います

未使用品ですが、個人保管品とご理解いただき、神経質すぎる方はご遠慮願います。

カラー···グリーン 袖丈···長袖 柄・デザイン···無地

#ストーンアイランド #stoneisland

#スウェット

カラー···グリーン 袖丈···長袖

柄・デザイン···無地

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ストーンアイランド 商品の状態 新品、未使用

