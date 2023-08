◯はじめに

ご覧頂き、ありがとうごさいます。

お手数ですが、コメント、ご購入の前に必ずプロフィール欄をご覧下さい。

80’s ・ 90’s の ビンテージ 古着 から スポーツ 系の シャツ や スウェット を中心に、アメカジ から モード とジャンル問わず幅広く出品しております。

お気に入りの一枚を探してみて下さいね!

#古着屋*SCARERS*

●出品している商品は全て1点モノになりますので、売り切れる前に、お早めにご購入願いたく思います。

◯商品情報

・ブランド : パラグラフ PARAGRAPH

・色柄 : グリーン / 緑

・サイズ表記 : フリーサイズ

・素材 : コットン 綿 100% / 裏起毛

・状態 : 使用感少ない 美品

◯サイズ詳細(cm)

平置き採寸

・肩幅66

・身幅69

・袖丈57

・着丈66

※素人採寸のため、多少の誤差はご容赦下さい。

◯商品説明

パラグラフ の スウェット パーカー フーディー です。

使用感少ない美品です。

両面刺繍ロゴ 。

人気カラー、グリーン。

肉厚 裏起毛 生地 。

ゆるだぼ 、 ふるじょ でしたら ワンピース 感覚で着れる ビッグサイズ 、 ビッグシルエット です。

コムドット ゆうた さんがお好きな方にオススメです。

●新品商品、デッドストック品以外は全てクリーニング済みです。

●値下げ交渉やご不明な点がございましたら、ご購入前にお気軽にお尋ね下さい。

●複数購入・リピーターの方は更にお値引き致しますので、フォロー頂けると嬉しいです。

◯発送

入金確認後、即日〜1日以内に匿名配送。

◯最後に

他にも人気ブランドの古着を多数出品しています。皆様に、古着の面白さを知って頂けたら幸いです。

ナイキ ・ チャンピオン ・ ノースフェイス ・ カーハート ・ ステューシー ・ アディダス

#古着屋*SCARERS*

22100008N

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド パラグラフ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

