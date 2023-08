カラー···紺

柄···無地

トゥモローランドのセットアップスーツです。

素材···コーデュロイ

季節感···秋、冬

インターナショナル ギャラリービームス

メンズ

コーデュロイ ジャケット

サイズ: 46

色: 紺色

日本製

【新品未使用】

■定価 ¥41800 (38,000+tax)

●サイズ表示

46 (体感的には、Lサイズ位)

●素材

表地:

綿 77%

ポリエステル 20%

ポリウレタン 3%

裏地:

キュプラ 50%

綿 50%

インターナショナルギャラリービームス、

メンズのコーデュロイジャケットです。

正規店舗にて購入。

スタイルと色合いが気に入り購入したものの、着る機会なく自宅保管でした。

ポイントはコーデュロイの色合いとデザイン、全体的にスタイリッシュ。

生地が厚めでしっかりめ、手触りも良いです。

表側ポケット2つは、ボタン付き。

内ポケットは4つあり。(写真参照)

2通りのスタイルができます。

テーラージャケットのように。

襟元ベルト締めればスタンドカラーに。

カジュアル、時にスタイリッシュに着ていただけます。

⚠️注意点⚠️

新品未使用。自宅保管。

ご理解頂ける方にご購入お願いします。

新品同様、保管状態も良好。

送料高額なため、お値段交渉ご容赦ください。

【ゆうゆう便か、らくらく宅急便にて発送予定】

●他サイトにも出品中、予告なく削除する場合があります。

#beams

#jacket

#international

#internationalgallary

#紺

#テーラージャケット

#コーデュロイ

#BEAMS

#ビームス

#インターナショナルギャラリービームス

#メンズジャケット

#ジャケット

#ビームズ

#スタンドカラー

商品の情報 商品のサイズ L ブランド インターナショナルギャラリービームス 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品のサイズ L ブランド インターナショナルギャラリービームス 商品の状態 新品、未使用

