UN3D アンスリード

プリントプリーツスカート

WA PRINT PLEATS キュプラ

定価41,800円

サイズ表記38

着丈79㎝

ウエスト31㎝ ※総ゴム

※素人の平置き採寸になりますので、多少の誤差はご容赦下さいませ。

アンスリードのオリジナル幾何学模様プリーツスカートです。

ドラマで石原さとみちゃんが着用されたモデルになります。

ウエスト総ゴムで楽ちんなのにプリーツでキチンと感があるので、ビジネスカジュアルやお呼ばれなどさまざまなシーンでご活用いただけます。

私の見る限りでは目立つ傷や汚れはなく、全体的に綺麗な状態です✨

詳しくは写真をご確認下さい。

また、新品同様を求める方、細かなことも気になさる方はご遠慮いただければと思います。

ご質問等ございましたらコメントをお願いいたします。

ご購入をお待ちしております^^

商品の情報 商品のサイズ M ブランド アンスリード 商品の状態 目立った傷や汚れなし

