お知らせ ログイン 会員登録 出品
数量限定価格!! ホンダポータブル発電機　EU18i その他

商品の説明

ホンダのエンジン式発電機です。
バークリバー　ブラボー1　LT　Maguna-Cut　Mammoth
新品未開封です。 定格出力1.8kVA
MADDOG knives mini-shrike/マッドドッグ ミニシュライク
（単相100V/18.0A）
サバイバルナイフ ダマスカス模様
全長×全幅×全高509×290
コールマン(Coleman) テントエアーマット 300 170A6608未使用
×425mm
カヤックフィッシング
乾燥質量21.1kg
チャムス　ストレージボックス
燃料タンク容量3.6L
デバイスワークス　KRスタンド
エンジン排気量121cm3
trc knife サウポール　キャンプナイフ　アウトドアナイフ
出力連続運転
イエティタンドラ45クーラーボックスタン YETI Tundra Tan新品
可能時間騒音レベル
天然山桜で作成【森を感じられるバードコール♪】鳥さんそっくりの可愛い音色＾＾
（LWA）
DEVISE WORKS SC25 TOP
定格負荷
雅様専用
1.8kVA約3.0h90dB
メイプルストーリーM 春のピクニックセット
¼負荷
ビクトリノックス ナイフ レンジャーウッド 55 0.9561.63
450VA約7.5h＊81dB

NEIGHBORHOODLFE . CB-CAN COVER . PL 缶カバー

商品の情報

商品の状態新品、未使用
ホンダのエンジン式発電機です。新品未開封です。 定格出力1.8kVA（単相100V/18.0A）全長×全幅×全高509×290×425mm乾燥質量21.1kg燃料タンク容量3.6Lエンジン排気量121cm3出力連続運転可能時間騒音レベル（LWA）定格負荷1.8kVA約3.0h90dB¼負荷450VA約7.5h＊81dB

商品の情報

商品の状態新品、未使用

数量限定価格!! ホンダポータブル発電機　EU18i その他

20分钟前

数量限定価格!! ホンダポータブル発電機　EU18i その他

¥103,400 ¥47,564

(税込) 送料込み
7
2
購入手続きへ

商品の情報

www.inba.netメルカリ安心への取り組み お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます

出品者

333b3f1e00eff

 1562

本人確認済
スピード発送 この出品者は平均24時間以内に発送しています

コメント (2)

333b3f1e00eff
数量限定価格!! ホンダポータブル発電機　EU18i その他 数量限定価格!! ホンダポータブル発電機　EU18i その他

EU18i - プロユース仕様・正弦波インバーター発電機｜Honda

EU18i - プロユース仕様・正弦波インバーター発電機｜Honda


EU18i - プロユース仕様・正弦波インバーター発電機｜Honda

EU18i - プロユース仕様・正弦波インバーター発電機｜Honda


発電機 | Honda公式サイト

発電機 | Honda公式サイト


楽天市場】ホンダ発電機 EU18i ポータブル発電機【蓄電池 防災 充電

楽天市場】ホンダ発電機 EU18i ポータブル発電機【蓄電池 防災 充電


EU18i - プロユース仕様・正弦波インバーター発電機｜Honda

EU18i - プロユース仕様・正弦波インバーター発電機｜Honda


ホンダ EU18i インバーター発電機【送料無料】

ホンダ EU18i インバーター発電機【送料無料】


【7月末までカバープレゼント】 ホンダ インバーター 発電機 EU18i 2年保証 送料無料 小型 家庭用 防災

【7月末までカバープレゼント】 ホンダ インバーター 発電機 EU18i 2年保証 送料無料 小型 家庭用 防災

ログインしてコメントする

この商品を見ている人におすすめ

  1. ホーム
  2. 数量限定価格!! ホンダポータブル発電機　EU18i その他
© www.inba.net, Inc.