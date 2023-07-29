スペシャルオファ Refaリファビューテック　ストレートアイロン ヘアアイロン

リファビューテック ストレートアイロン RE-AC02A （ホワイト）

新品リファビューティクフィンガーアイロン

ブランド：ReFa ReFa BEAUTECH

新品未使用ケアプロアイロンお取り置き中

アイロンタイプ：ストレート

絹女 カールヘアアイロン KINUJO 28mm

最高設定温度：220 ℃

Refa ヘアアイロン

消費電力（W）：400.0 W

ヤーマン ダフニ nano

アタッチメント数：0 個

値下げ!! Panasonic ストレートアイロン ナノケア プロモデル

仕様：海外使用可 電源自動OFF

《超美品》 リュミエリーナ ヘアビューロン 2D plus カール L 34mm

コード長さ（m）：2.5 m

ヤーマン 超音波トリートメント シャインプロ ブラック HC-21 箱あり

家庭用/業務用：家庭用

ReFa BEAUTECH FINGER IRON リファ フィンガー アイロン

色：ホワイト系

【正規品】ホリスティックキュア マグネットヘアプロ ストレートアイロンS

重量（g）：295.0 g

【Refa】リファビューテックストレートアイロン



【ほぼ新品】ReFa BEAUTECH STRAIGHT IRON

1月新品購入後2回ほど使用しましたが、違う商品ばかりを使用してますので綺麗なうちに出品させて頂きました。

コラーゲンアイロンＬＶ シルバー



【ジャンク品】ヘアビューロン 4d ストレート

電源も動作確認済みです。

リファフィンガーアイロン BLACK



リファ コテ 26mm



HAIRBEAURON 7D Plus STRAIGHT ヘアビューロン 7D

他のサイトでも出品しているので購入前にコメントお願いします。

【新品・未使用】KINUJO カールアイロン 32mm KC032



ReFa カールアイロン 26ミリRE-AG00A WHITE

定価22000円

商品の情報 ブランド リファ 商品の状態 未使用に近い

リファビューテック ストレートアイロン RE-AC02A （ホワイト）ブランド：ReFa ReFa BEAUTECHアイロンタイプ：ストレート最高設定温度：220 ℃消費電力（W）：400.0 Wアタッチメント数：0 個仕様：海外使用可 電源自動OFFコード長さ（m）：2.5 m家庭用/業務用：家庭用色：ホワイト系重量（g）：295.0 g1月新品購入後2回ほど使用しましたが、違う商品ばかりを使用してますので綺麗なうちに出品させて頂きました。電源も動作確認済みです。他のサイトでも出品しているので購入前にコメントお願いします。定価22000円

商品の情報 ブランド リファ 商品の状態 未使用に近い

＜GW限定値下げ＞ReFa BEAUTECH STRAIGHT IRONCAREPRO ケアプロ 超音波アイロン