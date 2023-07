全品送料込み(配送に関しましては基本こちらで決めた方法での配送になります)

商品、注文や落札から3日後経過した時点で決済のない場合はお取引きキャンセルをさせて頂きます。

お品物は全て直営店や、大手ブランドSHOP、オークションにて購入している正規品になり、当方もブランド業を長く生業とし真贋したお品物のみ出品しておりますのでご安心下さい。

管理番号:2023/0329/13147

ブランド:GUCCI グッチ

SIZE:cm(W×H×D)サイズ37B 実寸23.5cm程

内部様式:ー

商品説明:ヴィンテージの為、表面にほんの少し薄シミ御座いますが目立つ使用感はなく比較的良い状態です。

状態ランク:A

COLOR /素材:ー

付属品:画像に写る物が全てです(撮影用の台などの付属品は除く)

参考価格:ー

状態ランク表

自宅保管品になりますので神経質な方の入札はお控え下さい。

~商品状態ランク説明~

N:新品・未開封の商品

S:未使用だが開封済みの商品・未使用に近い状態

A:美品・使用回数が少なく、全体的に良い状態。

AB:中古品AB・多少の使用感はありますが、比較的良好な状態の中古品

B:中古品B・少々汚れ等の使用感はありますが、まだまだお使いいただける中古品

C:中古品C・使用感、汚れ等が目立つ中古品

※なるべく、商品状態に関しましてはきちんと記載や説明をしていますが、携帯の画質では全ての状態を事細かくお伝えする事は出来ないので、神経質な方はご遠慮下さい。

また、大なり小なり中古品ですので、事細かに状態を気にされる方もご遠慮下さい。

#繋物語〜ツナギモノガタリ〜 レディースからメンズまで数多くのブランド品をお取り扱いしております^_^

是非フォローもお願い致します

商品の情報 商品のサイズ 23.5cm ブランド グッチ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

