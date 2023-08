●●●一期一会●●●

NIKEビッグスウォッシュのナイロンパンツ

サッカー ブラジル代表 ネイマールさんが着用し注目を集めたビッグスウォッシュ!!

※上だけ、セットアップのサイズ違いも出品中です!よかったら見て行ってください^ ^※

シーズンになると価格も高騰するので今のうちに是非!

こちら販売終了しているためもう店頭に並ぶことのない商品!

即完売した大人気商品です!!

人気の2020製!!!

大人気モデルの希少サイズ!

●商品状態

未使用に近い

●サイズ

XLサイズ

ウエスト77

ヒップ104

股上38

股下70.5

もも周り68

裾周り28

●カラー

ブラック

●素材

ナイロン

●発送までの時間

即日発送!(24時間以内)

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ナイキ 商品の状態 未使用に近い

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ナイキ 商品の状態 未使用に近い

