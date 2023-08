最旬ダウン スナイデル　フリルプリーツオーバーワンピース　ラッフル　スカート　ブラウス ロングワンピース

スナイデル フリルプリーツオーバーワンピース ラッフル スカート ブラウス

試着のみ

白 アイボリー ×ピンク

即完売で一番女性らしい人気色

一目惚れで購入しましたが着用予定ないのでお探しだった方に

サイズ0

総丈106cm、バスト82cm、ウエスト86cm

ラッフルフリルやプリーツなど大人のロマンティックを落とし込んだロングワンピース

【Design/Styling

フリルとプリーツを贅沢に、ふんだんに組み合わせた、「SNIDEL」ならではのスペシャルメイド

肩から袖にかけてフリルが流れ落ち、全体にあしらった繊細なプリーツが美しいシルエットを形作ります

ランダムティアードで切り替えた足元も華やかに、大人のロマンティックを存分に表現しました

甘くなりすぎないように加えたステッチ使いや高めのスタンドカラーなど、モードなエッセンスもキーポイント

付属ベルトでシルエット調整ができ、バサッとしたオーバーサイズとメリハリあるラインの両方をお楽しみいただけます

柔らかくしなやかなシフォン生地を使用

他サイトにも出品しております為コメントから購入意思お伝え下さい^ ^

大幅なお値下げ交渉、コメントしっぱなしはお控え下さい。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド スナイデル 商品の状態 未使用に近い

