人気デザイナー akaboさん専用 スニーカー

メインカラー···ブラック

VANS バンズ ハイカットスニーカー 白 サイズ27.5 noongoons



新品 NEW BALANCE M1906RAT 28.0 atmosコラボ

FILA DISRUPTOR II EXP×ADRER / フィラ ディスラプター2 EXP x アドラー【SP】

Off-White Blazer Low ナイキ ブレーザー



新品 クラークス 靴 メンズ スリッポンシューズ レザースニーカー ネイビー

今なら現在販売中のホワイトバージョンとセットで大幅値引き致します!

KYRIE INFINITY EP

使用回数は2回ほどです!

NIKE AIR JORDAN 4 RETRO WHAT THE 28.5cm

ほとんど新品に近い状態です!

ホカオネオネ マファテスピード 2 MAFATE SPEED 2 26.5cm

即購入⭕️

Nike Dunk Low ︎⭐︎新品未使用⭐︎

コメント是非!!値下げ交渉も致します!

エアジョーダン1low se スニーカーズ購入品です!



ナイキ ダンク HIGH 1985 SP

【FILA × ADRER 待望のコラボモデル】

宮里様専用



ナイキ エア フォース 1 x アンブッシュ ブルー

インフルエンサー、モデルとしても活躍する「KEI」がデザイン、ディレクションを手掛ける「ADRER(アドラー)」とのコラボレーションスニーカーをリリース。

COACH コーチ レザースニーカー

「着る人の人生を導く服作り、ありのままの自分を好きになる」をコンセプトに同世代から圧倒的な支持を集める「ADRER」。

【新品】New Balance 2002RXG GORE-TEX

ディレクター自らが細部まで妥協することなく一つ一つのパーツや素材まで拘った唯一無二なデザインはシンプルながらも存在感のある1足に仕上がっている。

エアジョーダン1 レトロ HIGH OG



NIKE AIR MAX 270 G GOLF エアマックス 270 ゴルフ

【デザインポイント】

adida Originals SUPERSTARLACELESS

・本体は素材を統一することでハイエンドなデザイン性と、DISRUPTOR II EXPが持つ厚底かつ軽量なプラットフォームデザインで確かなクッショニングを確保。

NIKE エアジョーダン1レトロHIG



バンズ クレイジーパターン スリッポン 27.0cm VANS スニーカー

・シューズ全体をワントーンで仕上げたシンプルでクールなデザイン。

アルパインスターズj-6ウォータープルーフ



アディマティック YNuK × adidas Adimatic

・マットな素材に異素材のエナメルレイヤーをプラスし、さりげないこだわりを演出。

NIKE・AIR MAX・90…



adidas ULTRA BOOST BAPE 28.5cm

・サイドとヒールカウンターには「ADRER」ロゴを配置。FILAコラボレーションではレアなダブルネームが実現。

AIR JORDAN 1 RETRO HIGH OG ジョーダン1 BRED



ニューバランス トレッキングシューズ H710BRB

・シュータン、サイド、ヒールカウンターの刺繍はブラックにはシルバー、ホワイトには同色のホワイトを採用し、幅広いテイストのスタイリングに対応できるパーフェクトな存在感。

NIKE ナイキ×アンダーカバー 美品 デイブレイク ブライト シトロン



y様 AIR JORDAN セメントグレー 28cm

・シューレースホールにはFILA アーバンアウトドアシューズに使用されるメタルギリーとメタルシューレースチップをミックスしよりグレード感をプラス。

SATOchanSHOP様専用 エアジョーダン11 ロー "セメントグレー"



NIKE モアテン RED&BLACK 正規品

・ADRERブランドのシューズアイコン、「METAL RING」パーツを完全別注。

NIKE PEACEMINUSONE×Kwondo1 G-DRAGON



NIKE AIR JORDAN 1 HIGH OG TRUE BLUE 27.5

・インソールにはコラボレーションダブルロゴをプリント"

AIR MOC ULTRA



ニューバランス993 箱あり

【品番】ufw22063-001 / ufw22063-101【原産国】CHINA

【未試着/完全未使用品】ニューバランス MR993GL 28.0 2Eウィズ

【素材】合成皮革

新品33cm NIKE AIRFORCE 1 LOW WEST INDIES



OLD SKOOL ALWAYTH vans 28cm

#FILA

gallery dept x lanvin 40

#ADRER

エアフォース1 ロー レトロ カラー オブ ザ マンス "ホワイト"

#フィラ

Clarks wallabee ブラック スウェード クラークス ワラビー

#アドラー

new balance bb550 vtc

#スニーカー

ナイキエスケープNIKE AIR FORCE ESCAPE 逃 エアフォース

#ディスラプター

CONVERSE SEAN PABLO ONE STAR PRO

#ディスラプター2

ナイキ エアマックス95 BY YOU

#メンズ

Nike Air Fear of God 1 Triple Black

#レディース

☆試着のみ☆adidas×HYKE 27.5

#ユニセックス

稀少《新品》NIKE AIR JORDAN 1 MID "UNION"

#ダットスニーカー

商品の情報 商品のサイズ 25cm ブランド アドラー 商品の状態 未使用に近い

メインカラー···ブラックFILA DISRUPTOR II EXP×ADRER / フィラ ディスラプター2 EXP x アドラー【SP】今なら現在販売中のホワイトバージョンとセットで大幅値引き致します!使用回数は2回ほどです!ほとんど新品に近い状態です!即購入⭕️コメント是非!!値下げ交渉も致します!【FILA × ADRER 待望のコラボモデル】インフルエンサー、モデルとしても活躍する「KEI」がデザイン、ディレクションを手掛ける「ADRER(アドラー)」とのコラボレーションスニーカーをリリース。「着る人の人生を導く服作り、ありのままの自分を好きになる」をコンセプトに同世代から圧倒的な支持を集める「ADRER」。ディレクター自らが細部まで妥協することなく一つ一つのパーツや素材まで拘った唯一無二なデザインはシンプルながらも存在感のある1足に仕上がっている。【デザインポイント】・本体は素材を統一することでハイエンドなデザイン性と、DISRUPTOR II EXPが持つ厚底かつ軽量なプラットフォームデザインで確かなクッショニングを確保。・シューズ全体をワントーンで仕上げたシンプルでクールなデザイン。・マットな素材に異素材のエナメルレイヤーをプラスし、さりげないこだわりを演出。・サイドとヒールカウンターには「ADRER」ロゴを配置。FILAコラボレーションではレアなダブルネームが実現。・シュータン、サイド、ヒールカウンターの刺繍はブラックにはシルバー、ホワイトには同色のホワイトを採用し、幅広いテイストのスタイリングに対応できるパーフェクトな存在感。・シューレースホールにはFILA アーバンアウトドアシューズに使用されるメタルギリーとメタルシューレースチップをミックスしよりグレード感をプラス。・ADRERブランドのシューズアイコン、「METAL RING」パーツを完全別注。・インソールにはコラボレーションダブルロゴをプリント"【品番】ufw22063-001 / ufw22063-101【原産国】CHINA【素材】合成皮革#FILA#ADRER#フィラ#アドラー#スニーカー#ディスラプター#ディスラプター2#メンズ#レディース#ユニセックス#ダットスニーカー

商品の情報 商品のサイズ 25cm ブランド アドラー 商品の状態 未使用に近い

新品 GY3969 26.5 イージーフォームランナー ミックス サンド グレーNIKEエアジョーダン1 travis scott 28.5Aimé Leon Dore × New Balance 860v2 27cm