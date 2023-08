【サイズ】

表記→不明

ウエスト80cm レングス66.5cm ワタリ幅31cm 裾幅21.5cm 全長93.5cm

【状態】

全体に使用感がありダメージを

修理した箇所があります。

股下を中心に広い範囲に

タタキリペアがあります。

プロの技術によって丁寧にリペア

されています。

革パッチのステッチに一部外れ、

赤タブの先端にほつれあり。

裾に一部擦れ箇所あり。

全体生地はゴワっとしており

かなりしっかりとした状態です。

洗濯もされているので湿り気なく

カラっとしています。

日常的にストレス無く着用可能な

優良ビンテージ品です。

【商品説明】

1940年代頃の物と思われるリーバイスの

ビンテージジーンズ。

501XX

レザーパッチ

片面赤タブ

トップボタン裏はドーム型のクッパー仕様

隠しリベット

トップボタン5つ

裾はチェーンステッチ仕上げ

耳付き、黄色?耳

オレンジのアーキュエイトステッチ

所謂501XXのレザーパッチ

片面タブモデル。

1947年モデルなどと呼ばれている

物です。

高額品で掲載したい写真が多いため

合計20枚の写真を容易しています。

画像確認用に別ページに出品

しているのでそちらもご確認下さい。

→

着用に最適な素晴らしい色落ちの

501 66前期

片面XXです。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド リーバイス 商品の状態 傷や汚れあり

【サイズ】表記→不明ウエスト80cm レングス66.5cm ワタリ幅31cm 裾幅21.5cm 全長93.5cm【状態】全体に使用感がありダメージを修理した箇所があります。股下を中心に広い範囲にタタキリペアがあります。プロの技術によって丁寧にリペアされています。革パッチのステッチに一部外れ、赤タブの先端にほつれあり。裾に一部擦れ箇所あり。全体生地はゴワっとしておりかなりしっかりとした状態です。洗濯もされているので湿り気なくカラっとしています。日常的にストレス無く着用可能な優良ビンテージ品です。【商品説明】30s40s ビンテージ Levis リーバイス 501XX レザーパッチ 片面タブ 革パッチ 46 47 カモメステッチ 1940年代頃の物と思われるリーバイスのビンテージジーンズ。501XXレザーパッチ片面赤タブトップボタン裏はドーム型のクッパー仕様隠しリベットトップボタン5つ裾はチェーンステッチ仕上げ耳付き、黄色?耳オレンジのアーキュエイトステッチ所謂501XXのレザーパッチ片面タブモデル。1947年モデルなどと呼ばれている物です。高額品で掲載したい写真が多いため合計20枚の写真を容易しています。画像確認用に別ページに出品しているのでそちらもご確認下さい。→着用に最適な素晴らしい色落ちの片面XXです。

