Callaway キャロウェイ ゴルフ

ROGUE ST MAX FAST

ローグ ST マックスファスト ドライバー SPEEDER スピーダーNX 40 for Callaway

1w ドライバー

■ロフト角:10.5°

■長さ:45.75インチ

■重さ:275g

■シャフト:Speeder EVOLUTION for Callaway

■フレックス:SR

■ヘッドカバー付

■純正グリップ

■ローグSTシリーズの中では最軽量タイプ

某大手ゴルフショップにて今年1月に新品で購入し練習場数回と3ラウンドほど使用しましたが私にはSRシャフトは柔らかくて合わなかったので使用頻度は少なく、今後も使用しないので出品します。

SRシャフトが合う方なら軽くて振り抜きやすいクラブです。

商品の状態について「目立った傷やよごれなし」としていますが、ソール前面に通常使用に伴う微細なスレはあります。フェイス、クラウン、シャフトには大きな目立つ傷はありませんので美品かと思います。

グリップもそのままお使いいただけます。

写真でご確認ください。

また写真では全てをお伝え出来ないので新品同様を希望する方、細かい事を気にする方はご遠慮ください。

中古品である事をご理解いただける方の購入をお願いします。

保証書は破棄してしまいありませんが某大手ゴルフショップで購入していますのでご安心ください。

種類···ドライバー

対象···メンズ

商品の情報 ブランド キャロウェイ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

