商品の情報 ブランド ルイヴィトン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

レザー専門の塗料で染めなしております✨ヌメ革のヤケの変化を楽しむ事は出来なくなりますが、シミになりにくい革になります!!ご理解いただけない方のご購入は、申しわけございませんがお控え下さいませ✅ クリーニング✨✨ ⬇✅ 染め直し✨✨ ⬇✅ 色止め・保護スプレー✨✅メンテナンス後は未使用でございますお手数ですがご購入の前にプロフィールの観覧をお願い致しますm(_ _)m閲覧ありがとうございます気になることがあればお気軽にコメント下さいませ (^^)/✅アイテムルイヴィトン ミニアマゾン ショルダーバッグ モノグラム✅サイズ 縦 18cm横 12cm幅 9cm ショルダー紐 128cm平置き実寸。素人採寸ですので、若干の誤差がございます、ご了承ください✅状態型崩れ若干ございます 外側内側…目立った汚れはございませんファスナー開閉スムーズです気になる点がございましたらコメント・お写真の追加もいたします!!確認は見落としのないよう心がけておりますが、もし見落としがあればご容赦下さいませ✅カラー モノグラムお使いの端末や閲覧環境により、写真と実物の色味や質感が多少異なって見える事がございますのでご了承ください✅素材 レザー✅付属品 本体のみです✅配送簡易包装にて2〜3日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください✅購入元質屋・古物市場・ストア商品鑑定済商品⭕社外リペア・リカラーのため、正規品であっても直営店での修理や質店等での査定を受けられない場合があります大変、申しわけないですが中古品ですので、神経質な方は購入をご遠慮ください。なにとぞ宜しくお願い致します ✨(*^▽^*)✨

