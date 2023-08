マウジーとエックスガール、2大人気ブランドのコラボ第一弾のマルチプリントプルオーバーです◡̈♥︎

発売初日に一瞬で完売してしまった幻のアイテムです(*´ω`*)

カラフルなブランドロゴやモチーフのプリントが可愛いです⸜ ♡ ⸝

新品タグ付きはかなりレアかと思いますのでお探しの方にm(_ _)m

カラー→ホワイト

ブラックもございます

サイズ→フリーサイズ

状態→新品タグ付き

定価→税込み11000円

送料、手数料があるのと、即完売の人気商品の為こちらの価格にて失礼致します( ›_‹ )

他出品者様の売れている値段を見て設定させて頂きましたので、ご理解いただけます方どうぞよろしくお願い致しますm(_ _)m

コメント無し即ご購入OKです、コメント中でありましてもご即決の方優先とさせていただきます(*ᴗˬᴗ)⁾

#moussy

#xgirl

#ダブルネーム

【XG MULTI PRINT POJ】

X-girlとMOUSSYのグラフィックがプリントされたプルオーバースウェット。

それぞれの個性的なデザインが組み合わされた自由なムードが楽しい、コーディネートの主役になる1枚です。

品番

010FAQ01-5120

素材

(本体)コットン:100 (リブ部分)コットン:98 ポリウレタン:2

カラー···ホワイト

袖丈···長袖

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

季節感···春、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド マウジー 商品の状態 新品、未使用

