お手頃価格 NEMO 【美品】① ニーモ 限定モデル リクライニングチェア ムーンライト テーブル/チェア

新品にて購入

【shim craft】新品 S.T.F SC50 シェルコン天板 ボード付き

一泊キャンプにて2回のみ使用

全体的に傷汚れなく極美品かと思います。

座面メッシュ部にほつれ破れなどありません。

昨年、ニーモ から発売された軽量チェアであるムーンライトリクライニングチェアフィールドの限定モデルとなります。

限定カラーに加えてサイドに通常モデルにはない便利なポケットが装着されたモデルです。

座面が強度の高いメッシュになっているため通気性が良く、暑い季節には重宝するかと思います。

状態の良い中古品をお探しの方はこの機会にぜひご検討ください。

◯仕様

最小重量 855g

使用サイズ51×52×65㎝

収納サイズ10×10×35㎝

耐荷重135㎏

素材 アルミニウム(フレーム)、ポリエステル

◯商品情報

NEMOのベストセラーチェアであるスターゲイズシリーズの特長である強度と快適性をバックパッキングに持って行けるサイズに集約したマルチパーパスなポータブルチェアです。厳選したハードウェアと独自のデザインを組み合わせることで、一般的な軽量キャンプチェアをはるかに凌ぐ強度と耐久性を実現。体の動きに合わせてフレキシブルに形が変わるシートとリクライニング機能を組み合わせることで長時間快適に過ごすことができます。

定価:¥19,250(税込)

※出品の商品は写真4枚目からになります。

※合わせて同等品②を出品しております。

同時購入のみお値下げを考えておりますのでコメントにてご質問下さい。

nemo

ニーモ

helinox

ヘリノックス

snowpeak

スノーピーク

montbell

モンベル

DOD

ノースフェイス

キャンプチェア

アウトドアチェア

軽量チェア

チェアワン

タクティカルチェア

カーミットチェア

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

新品にて購入一泊キャンプにて2回のみ使用全体的に傷汚れなく極美品かと思います。座面メッシュ部にほつれ破れなどありません。昨年、ニーモ から発売された軽量チェアであるムーンライトリクライニングチェアフィールドの限定モデルとなります。限定カラーに加えてサイドに通常モデルにはない便利なポケットが装着されたモデルです。座面が強度の高いメッシュになっているため通気性が良く、暑い季節には重宝するかと思います。状態の良い中古品をお探しの方はこの機会にぜひご検討ください。◯仕様最小重量 855g使用サイズ51×52×65㎝収納サイズ10×10×35㎝耐荷重135㎏素材 アルミニウム(フレーム)、ポリエステル◯商品情報NEMOのベストセラーチェアであるスターゲイズシリーズの特長である強度と快適性をバックパッキングに持って行けるサイズに集約したマルチパーパスなポータブルチェアです。厳選したハードウェアと独自のデザインを組み合わせることで、一般的な軽量キャンプチェアをはるかに凌ぐ強度と耐久性を実現。体の動きに合わせてフレキシブルに形が変わるシートとリクライニング機能を組み合わせることで長時間快適に過ごすことができます。定価:¥19,250(税込)※出品の商品は写真4枚目からになります。※合わせて同等品②を出品しております。同時購入のみお値下げを考えておりますのでコメントにてご質問下さい。

