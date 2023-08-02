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超安い [新品] バボラ ピュアストライクツアー ラケット(硬式用)

商品の説明

バボラ
バボラ アエロプロドライブ 2013 フレンチオープン
ピュアストライクツアー
ダンロップ　SX300 G2
babolat
ウィルソン　プロスタッフ　PRO STAFF RF97　オートグラフ　G3

テニスラケット　8本
お店で2本購入しましたが
バボラ　ピュアエアロ　未使用品に近い
こちらは使わなかったため出品致します。
yonex vcore 98 2023 g2
国内正規品です。
[新品] バボラ ピュアストライクツアー

ヘッド　スピードMP
【グリップサイズ】G2
Pure Drive 2021 （G2）（300g）
【フェイスサイズ】 98平方インチ
【袋付き】YONEX VCORE 100 POLYTOUR REV 120
【ウェイト】 320g
テクニファイバー T-FIGHT305 ISOFLEX グリップ3
【レングス】 27.0インチ
ダイアデム　エレベイト98　２本セット
【バランス】 平均315mm

バボラ　ピュアアエロ98 G2

商品の情報

ブランドバボラ
商品の状態新品、未使用

prince 硬式テニスラケット　美品
バボラピュアストライクツアーbabolatお店で2本購入しましたがこちらは使わなかったため出品致します。国内正規品です。【グリップサイズ】G2【フェイスサイズ】 98平方インチ【ウェイト】 320g【レングス】 27.0インチ【バランス】 平均315mm

商品の情報

ブランドバボラ
商品の状態新品、未使用

超安い [新品] バボラ ピュアストライクツアー ラケット(硬式用)

29分钟前

超安い [新品] バボラ ピュアストライクツアー ラケット(硬式用)

¥18,000 ¥13,500

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