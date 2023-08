ご覧頂き誠にありがとうございます。

IRENISA 23SS TWO TUCKS WIDE PANTS

商品管理には細心の注意を払っており、

迅速丁寧な対応を心掛けております。

【ブランド】 PT01 ピーティゼロウーノ

【生産国】ルーマニア製

【モデル】EVO FIT

【代理店】PT JAPAN

【状態】美品クリーニング済み

目立った着用感の少ないお品

【サイズ】48 M〜L

【カラー】チャコールグレー

【素材】ウール98 ポリウレタン2

(夏以外のシーズン向け)

【寸法】

ウエスト84股下74.5ダブル4渡幅32.5裾幅17.2ウエスト裏地6センチ、裾裏3センチ

【商品詳細】

ピーティゼロウーノのウールスラックスです。

適度な厚みのあるライトフランネル素材の

スラックスで真夏以外はお使い頂ける、

万能な一本です。

目立った着用感も少なく生地のクタリやダメージの少ない良いスラックスです。

クリーニング済みのフレッシュな状態ですので、

末長くお使い頂けると思います。

【コメント】

着用可能シーズンも長くお色と素材のバランスの

良いスラックスです。

ネイビーのジャケットにシンプルに合わせると

カッコいいと思います。

安定感があり、末長くお使い頂けるスラックスだと思います。

生地もしっかり生きた良い状態です。

宜しくお願い致します。

カラー···グレー

柄・デザイン···無地

素材···ウール

センタープレス···センタープレスあり

季節感···春、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ピーティーゼロウーノ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

