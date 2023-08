トラヴィス・スコット × ナイキ エアジョーダン1 ロー OG "ブラック ファントム"

【サイズ】

26.5cm

【商品状態】

新品未使用品

【購入先】

SNKRSにて購入しました!

勿体無くて履いていなかった為、送られてきた状態のまま大切に保管していました。

金欠の為この度泣く泣く出品します!

#Travis Scott

#Air Jordan

#エアジョーダン

#トラヴィススコット

#NIKE

#ナイキ

商品の情報 商品のサイズ 26.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

