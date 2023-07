ご覧いただきありがとうございます!

【ブランド】

OLD CLOW オールドクロウ

【サイズ】

XLサイズ

・ウエスト 100cm

・股上 31cm

・股下 86cm

・わたり 34cm

・裾幅 25cm

※ 素人採寸なので多少の誤差はご了承下さい。

全て平置きで採寸しております。

【カラー】

ブルー

【素材】

コットン

【説明・状態】

14オンスの太めシルエットのデニムパンツです。

リアルなヴィンテージ加工で仕上げてあります。

着用回数は5回程度です。

大きなキズ・汚れはありませんが、裾にロールアップした後がありますので、写真をご確認のうえ、ご理解頂ける方のみご購入お願いいたします。

※素人保管となり、状態はあくまでこちらの主観になりますので、画像にてご確認下さい。

※画像と実際の商品に若干の色の違いある場合ございますがご了承下さい。気になる方は質問よりお問い合わせ下さい。

中には細かい傷やダメージ等の見落とし等がある場合がございますが、中古品となりますのでご了承ください。

0408N1000

416N200

#オールドクロウ

#グラッドハンド

#ギャングスタービル

#ウィアード

#ジェラード

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) 商品の状態 目立った傷や汚れなし

