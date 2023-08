フォロー割引き&まとめ買い割引きはじめました

フォロー登録するだけで

300円〜3990円 200円割引

4000〜5999円 300円割引

6000円以上 500円割引

2点以上まとめ買いで合計金額より10%OFF

ご購入前にコメントに「フォロー割」「まとめ買い」と書き込みしてください

(割引き率の高い方を適用させていただきます)

#古着堂レザージャケット

#古着堂

コメントなしの即購入OKです

新品未使用ではないので神経質な方はご遠慮ください

素人な故に、見落とし箇所があるかもしれないのでその時は

【評価前】にメッセージくだされば対応させていただきます

【出品は予告なく削除する事もありますのでお早めのご購入をおススメ致します】

【商品説明】

◉着用感 : S-M

◉表記サイズ : S

(カテゴリーは着用感のサイズを記載させていただきます。実寸サイズを参考にお願い致します)

◉実寸サイズ(平置き) : cm

着丈 : 56.5

肩幅 : 43

身幅 : 52

袖丈 : 61.5

◉素材 :

VERA PELLE

表地 本革

裏地 ビスコース

◉カラー : ブラウン (茶色)

◉ポイント :

古着特有のヴィンテージ・一点物アイテム

レアな雰囲気がたまらない商品です

◉状態 :

全体的に味わい深い使用感があります

#古着堂 A-2833 2000

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ヴィンテージ 商品の状態 傷や汚れあり

