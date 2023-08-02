人気商品ランキング i5-6300u ♥高速SSD 256GB Msoffice メモリ8GB ノートPC

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カメラ/マイク付き✨Word・Excelあり✨富士通ノートパソコン✨win10

Webカメラ/Bluetooth/USB3.0

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◎ MsOffice (表計算,ワープロ,プレゼン等)

カメラ付PC✨人気の薄型✨ノートパソコン 大容量✨Bluetooth✨すぐ使える

◎ CPU i5-6300u(Max 3.00GHz)

Thinkpad T440p メモリ16GB SSD240GB Blu-ray

◎ 軽量コンパクト薄型ボディ

ルイヴィトンノート型PC ジャンク品



【希少】ASUSアイシクルゴールド☘8世代i3☘NVMe256+HDD1TB☘️

〇商品名：2016年 dynabook R63/B ノートパソコン

hp OMEN ゲーミングノート 15インチ Core i7 16GB SSD

〇OS：Windows11 Pro 64bit（最新バージョン22H2）

Lenovo IdeaPad Slim 350

〇CPU：Intel Core i5-6300u（2.40～3.00GHz）2コア/4スレッド

新型Windows10 ノートパソコン 東芝 dynabook すぐに使えます!

〇GPU：インテル HD グラフス 520

JAPANNEXT 15.6型4KHDRモバイルディスプレイ

〇ディスプレイ：13.3型TFTカラー LED液晶 フルHD (1,366×768ドット)

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〇メモリ：(DDR3 PC3-12800) 8GB

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〇SSD：256GB (正常：4780時間)

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〇Webカメラ/Bluetooth/USB3.0×3/HDMI/SDカード/マイク/ヘッドホン/スピーカー

MacBook Pro Apple M2 Proチップ搭載14インチ

〇有線LAN 無線LAN（Wi-Fi）a/b/g/n/ac

【値下げ】MacBook Air(11インチ,Early2014)

〇光学ドライブ：非対応モデル

macOS Ventura core i7 Apple MacBook Pro

〇バッテリー：100%で10時間04分表示(作動で増減)

MacBook Pro スペースグレイ 256GB

〇重量：1199g

Panasonic レッツノート CF-SZ5

〇ウイルス対策：Windows Defender

Dell・Core i3-4世代・4G・500G・DVDSM・15.6インチ



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◎ 以下の便利なソフト(使用は無料)がインストール済み

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☆MsOffice (表計算,ワープロ,プレゼン等)

ラハマン様専用MacBook Air M1

☆Youtube、iTunes、LINE

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☆PhotoScape（画像編集）

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MacBook Pro Retina 13-inch Mid 2014

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商品の情報 ブランド 東芝 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ほぼ♥美品高速SSD 256GBメモリ8GBWebカメラ/Bluetooth/USB3.0◎ MsOffice (表計算,ワープロ,プレゼン等)◎ CPU i5-6300u(Max 3.00GHz)◎ 軽量コンパクト薄型ボディ〇商品名：2016年 dynabook R63/B ノートパソコン〇OS：Windows11 Pro 64bit（最新バージョン22H2） 〇CPU：Intel Core i5-6300u（2.40～3.00GHz）2コア/4スレッド 〇GPU：インテル HD グラフス 520 〇ディスプレイ：13.3型TFTカラー LED液晶 フルHD (1,366×768ドット)〇メモリ：(DDR3 PC3-12800) 8GB 〇SSD：256GB (正常：4780時間)〇Webカメラ/Bluetooth/USB3.0×3/HDMI/SDカード/マイク/ヘッドホン/スピーカー〇有線LAN 無線LAN（Wi-Fi）a/b/g/n/ac〇光学ドライブ：非対応モデル〇バッテリー：100%で10時間04分表示(作動で増減)〇重量：1199g〇ウイルス対策：Windows Defender◎ 以下の便利なソフト(使用は無料)がインストール済み☆MsOffice (表計算,ワープロ,プレゼン等)☆Youtube、iTunes、LINE☆Skype、Zoom☆PhotoScape（画像編集）☆PDFリーダー☆Thunderbird（メール）☆Google Chrome (音声入力で検索)☆Windows Movie Maker（動画編集）◇常駐ソフトを減らして効率アップしてあります◇使い易くセットアップしてありますすべて１クリックで動きます（ダブルクリック不要）◇CPU i5-6300u◇メモリ 8GB◇SSD 256GB◇Officeはオマケ、その他にも高価なアプリ入ってます◇美しい壁紙70枚プレゼント ◇付属品 純正ACアダプターユーチューブoffice 事務処理在宅ワーク リモート高速SSD 美品 良品

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