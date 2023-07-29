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欲しいの 高品質.pt950プラチナ 1カラットのダイヤモンドのネックレスをはめ込19 ネックレス

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ご鑑賞ありがとうございます
サーティーンデザインズ スカルクロス THIRTEEN DESIGNS
商品説明:
【貴重】ROYALORDER ロイヤルオーダー　ハートペンダント
素材:pt950プラチナ
フェラガモ　vintage アニマルモチーフネックレス　ゾウ　エレファント
ネックレスの長さ:約45cm
Bizarre ネックレストップ　シルバー　石
カラッと:1.00ct
ピースマーク　スケートボードペンダント　シルバー925　キュービックジルコニア
純粋で優雅で端正で聖潔なファッションはぴったりです
ノンブル　ナンバーペンダントトップ　0 プラチナチェーン付
ダイヤモンドの輝きプラチナの粘り
GUCCI 極太　喜平チェーン　シルバーブレスレット　Ag925
自信のある笑顔にしましょう
《美品》GUCCIインターロッキング　ネックレス
気になることがあればコメントしてください
【超美品】ティファニー　ハードウェア　スモールリンク　ネックレス　シルバー925
あるいは希望的な価格帯でコメントを書くことができます
Ralph Lauren ラルフローレン ドッグタグ ネックレス シルバー
お互い気持ちよく、お取引出来ればと思っておりますのでよろしくお願いします

鏡面仕上げ　GUCCI ネックレス Gリング　カットアウトG 喜平

商品の情報

商品の状態新品、未使用

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K18付 イーグルクロー ファーストアローズ L ペンダントトップ

店長様専用！！
ご鑑賞ありがとうございます商品説明:素材:pt950プラチナネックレスの長さ:約45cmカラッと:1.00ct純粋で優雅で端正で聖潔なファッションはぴったりですダイヤモンドの輝きプラチナの粘り自信のある笑顔にしましょう気になることがあればコメントしてくださいあるいは希望的な価格帯でコメントを書くことができますお互い気持ちよく、お取引出来ればと思っておりますのでよろしくお願いします

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商品の状態新品、未使用

欲しいの 高品質.pt950プラチナ 1カラットのダイヤモンドのネックレスをはめ込19 ネックレス

25分钟前

欲しいの 高品質.pt950プラチナ 1カラットのダイヤモンドのネックレスをはめ込19 ネックレス

¥16,200 ¥12,150

(税込) 送料込み
8
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795462efde97fb

 1803

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コメント (3)

795462efde97fb
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最高品質.pt950プラチナ 1カラットのダイヤモンドのネックレスをはめ込 18

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