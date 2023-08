最新作 80s [染み込み] Champion Tシャツ 88/12 HARVARD Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

こちらは1980年代の Champion 染み込み HARVARD Tシャツです。

サイズ表記XL。

素材は、Cotton 88% Rayon 12%。

裾、袖シングルステッチ。

状態は、特に目立つ汚れやダメージのない良いコンディション。

平置き実寸

着丈 73cm(バック襟付け根から)

身幅 54.5cm(脇下)

肩幅 55cm

袖丈 19cm(脇から袖先)

多少の誤差はご了承下さい。

古着における定番として根強い人気を誇る、チャンピオン 88/12 Tシャツ。

評価の高い染み込み。

名門ハーバードのワンポイントも非常に着やすく実用性の高い一着。

サイズもXLと好条件。

お好きな方いかがでしょうか。

この機会に是非ご検討ください。

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド チャンピオン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

