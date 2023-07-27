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【国内在庫】 ティーカップ　ソーサー（2組セット） 食器

商品の説明

ウェッジウッドのティーカップとソーサーセットです。
マイセン　19㎝　2枚　ブルーオーキッド　オーバル皿

有田焼　源右衛門窯　染錦蕪絵　大皿　深皿　１枚
新品、未使用ですが、箱が少し汚れています。
大皿　刺身の盛り合わせ等　皿
ご理解ある方のみご購入お願い致します。

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商品の情報

ブランドウェッジウッド
商品の状態新品、未使用

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ウェッジウッドのティーカップとソーサーセットです。新品、未使用ですが、箱が少し汚れています。ご理解ある方のみご購入お願い致します。

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ブランドウェッジウッド
商品の状態新品、未使用

【国内在庫】 ティーカップ　ソーサー（2組セット） 食器

11分钟前

【国内在庫】 ティーカップ　ソーサー（2組セット） 食器

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