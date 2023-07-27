夏セール開催中 MAX80%OFF！ 【直接受取】大理石ローテーブル　ブラック＆ホワイトのセット　ARMONIA センターテーブル

ARMONIA（アルモニア）のコーヒーテーブル（ローテーブル）です。

C670新品未使用アウトレット120㎝幅おしゃれなデザインリフティングテーブル



vintageセンターテーブル

本物の大理石なので、お部屋に置くと一気に高級感が出ます。

カリモク60⭕️カフェテーブル⭕️リビングテーブルL⭕️大

60,000円くらいで購入しました。

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ネストローテーブル センターテーブル Ins風 北欧風インテリア

1枚目の画像と同じ色味ですが、色合いが逆（高い方が白、低い方が黒）になります。

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欅一枚板 無垢板 天板

直接取りに来ていただける方のみお願いいたします。（東京都港区）

イタリア製 アンティーク調 ヴィンテージ センターテーブル 06237480



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天板の形状···円型

[67628]ネストコーヒーテーブル / ラウンドゴールドラベル

天板の素材···大理石（marble、マーブル）

ロウヤ ローテーブル アイアン



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※6/10までの出品です。それまでに購入されない場合は友人に譲りますので出品を取り消します。

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#大理石テーブル

こたつ テーブル 600W 石英管 ヒーター付き タモ 突板 天然木 高さ調節

#引き取り

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ARMONIA（アルモニア）のコーヒーテーブル（ローテーブル）です。本物の大理石なので、お部屋に置くと一気に高級感が出ます。60,000円くらいで購入しました。1枚目の画像と同じ色味ですが、色合いが逆（高い方が白、低い方が黒）になります。直接取りに来ていただける方のみお願いいたします。（東京都港区）天板の形状···円型天板の素材···大理石（marble、マーブル）※6/10までの出品です。それまでに購入されない場合は友人に譲りますので出品を取り消します。#大理石テーブル#引き取り

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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