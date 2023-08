ADOREのリネンワンピース

麻55% レーヨン45%

なので、シワになりにくい素材です。

ウエスト部分はゴムになっているので、ブラウジングして着用する形になります。

背中のファスナーはウエストまで、ウエストのゴムの切り替えの下はボタンで開くことが出来ます。

美品ですが、USED品です。

御理解頂ける方にお譲りしたいと思います。

色は濃紺になります

バスト 50cm

着丈125cm

商品の情報 商品のサイズ M ブランド アドーア 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ADOREのリネンワンピース麻55% レーヨン45%なので、シワになりにくい素材です。ウエスト部分はゴムになっているので、ブラウジングして着用する形になります。背中のファスナーはウエストまで、ウエストのゴムの切り替えの下はボタンで開くことが出来ます。美品ですが、USED品です。御理解頂ける方にお譲りしたいと思います。色は濃紺になりますバスト 50cm着丈125cm#ADORE#アドーア#リネンワンピース

