おすすめネット 90s NIKE ナイキ ローキャップ 黒 ブラック 刺繍ロゴ スウッシュロゴ キャップ

ご覧いただきありがとうございます。

★即購入OKです!!コメントのやり取り、または値下げ交渉中でも早い者勝ちとなりますのでご了承ください。

※お得なフォロー割!

〜4,999円 300円割引

5,000〜9,999円 500円割引

10,000円〜 800円割引

コメント欄にてフォローしたことをお伝え下さい!

●ご案内

#古着BUZZ ←古着を多数、出品しております。是非、ご覧ください。

#古着BUZZ_帽子 ←他の帽子類をご覧になりたい方はこちらから。

〈取り扱いブランド例〉

NIKE , adidas , Champion , Supreme , Carhartt , LACOSTE , A BATHING APE , THE NORTH FACE , STUSSY , FRED PERRY , TOMMY HILFIGER , Hard Rock Cafe etc.

●商品説明

90s NIKE ナイキ 6パネルキャップ ローキャップ

90年代のナイキのキャップです。

前面にNIKEの文字とスウッシュロゴが刺繍でデザインされています。

ネイティブジャパニーズさんがYouTubeでヴィンテージナイキのコレクション紹介をしている時に紹介していた物と同型別色のものになります。

程よい褪色でスミクロのような色になっていて、ヴィンテージらしい良い風合いを醸しだしています。

トップ浅めのローキャップです。

●カラー

黒 ブラック

●状態

ヴィンテージゆえ色褪せはありますが、目立つ汚れやダメージはありません。

宅急便コンパクトでの発送を予定しております。

最後までご覧いただきありがとうございました。

ご購入の際にはプロフィール欄もご一読お願いいたします。

気になることがありましたらお気軽にコメントにてご質問ください。

管理番号:NIK-5390-6489

商品の情報 ブランド ナイキ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 ブランド ナイキ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

