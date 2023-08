【公式】 ★海外限定 ノースフェイスマウンテンパーカーピンクＬ★ ジャンパー/ブルゾン

生産終了早い者勝ちとなります。

日本未販売、新品のノースフェイス All about jktです。

サイズは海外サイズのL。

着丈は約72cmとなります。

レディースサイズ用ですがメンズの方も着用可能です。

日本サイズより多少大きいXLよりのL-XLサイズとなります。

生産終了した人気のピンクのカラーとなります。

ノースフェイス独自のhyvent素材を使用しておりますので、防水性防風性が優れております。

街着はもちろん、アウトドアや雨の日に一枚羽織など様々に活用出来ます。

腰の部分にドローコードがあり、絞ってサイズを多少調整出来ます。

早い者勝ちとなりますので売り切れの場合ご了承下さい。

ノースフェイス好きの方は是非!

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ザノースフェイス 商品の状態 新品、未使用

